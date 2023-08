Rubiales na mira da justiça desportiva e penal da Espanha

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/08/2023 - 15:10 Compartilhe

O Tribunal Administrativo do Esporte (TAD) da Espanha pode abrir nesta segunda-feira (28) um processo contra o presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, que já é alvo de uma investigação do Ministério Público do país, após dar um beijo na boca da jogadora Jenni Hermoso.

O TAD estaria seguindo os passos da Fifa, depois da denúncia apresentada na última sexta-feira pelo Conselho Superior de Esportes (CSD), órgão do Governo espanhol.

No sábado, a Fifa suspendeu Rubiales “de toda atividade relacionada ao futebol em nível nacional e internacional” por um período inicial de 90 dias, enquanto tramita o processo disciplinar aberto contra ele.

Se o TAD decidir abrir um procedimento contra Rubiales, a Comissão Diretora do CSD poderá decidir por sua suspensão.

“Estamos aguardando uma resolução. Continuamos pensando que esta denúncia tem todos os fundamentos jurídicos para que seja atendida como uma falta muito grave”, explicou o secretário de Estado para o Esporte e presidente do CSD, Víctor Francos.

Se o TAD aceitar a denúncia do CSD, a previsão é que “a suspensão [de Rubiales] seja ‘sine die’ [com data indefinida] até que o TAD resolva juridicamente o procedimento”, acrescentou Francos em entrevista coletiva.

O CSD apresentou uma denúncia no TAD por duas “infrações muito graves” e “atos que atentam contra a dignidade e decoro esportivos”, solicitando a suspensão cautelar do dirigente, cuja atitude de resistência no cargo colocou o futebol espanhol de cabeça para baixo.

– Investigação penal –

Além da justiça desportiva, na via penal o Ministério Público da Espanha abriu uma investigação por um “suposto crime de assédio sexual”.

A principal instância penal do país se baseia nas “manifestações públicas” da jogadora, mas entrará em contato com a mesma para oferecer a possibilidade de formalizar uma denúncia, um passo chave para o processo avançar.

Rubiales beijou Jenni Hermoso na boca durante a cerimônia de entrega de medalhas da Copa do Mundo, vencida pela Espanha, o que gerou inúmeras críticas e reações mundo afora.

“Eu me senti vulnerável e vítima de uma agressão”, afirmou Hermoso na última sexta-feira, depois de Rubiales ter afirmado que o beijo tinha sido “espontâneo, mútuo, eufórico e consentido”.

“O que aconteceu não representa a sociedade espanhola. Nosso país é exemplar na igualdade”, disse nesta segunda-feira a número 3 do Governo espanhol, Yolanda Díaz, que pediu à RFEF que cumpra as normas de igualdade e paridade renovando sua estrutura para dar mais espaço às mulheres.

“A paridade é a chave para a luta contra a violência machista, mas também contra os estereótipos machistas que, como estamos vendo, parecem normais na federação”, afirmou.

– Reunião da RFEF –

A presidente da Liga feminina, Beatriz Álvarez, pediu a demissão de todos os que aplaudiram o discurso em que Rubiales se nega a renunciar.

Entre eles estavam o treinador da seleção feminina, Jorge Vilda, cuja comissão técnica pediu demissão em protesto contra a decisão de Rubiales de se manter no cargo, e o da masculina, Luis de la Fuente.





Posteriormente, ambos consideraram “inaceitável” a atitude do dirigente, quando foi suspenso pela Fifa.

“Os treinadores que aplaudiram o senhor Rubiales não estão capacitados para continuar em seus cargos”, disse Yolanda Díaz.

A situação de Vilda e De la Fuente pode ser uma das questões a abordar na reunião “extraordinária e urgente” convocada para esta segunda-feira pelo presidente interino da RFEF, Pedro Rocha.

A cúpula da federação estaria disposta a manter De la Fuente, que na próxima sexta-feira convocará a seleção masculina para os jogos contra Geórgia e Chipre pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, segundo a rádio Cadena SER.

A reunião da RFEF foi convocada para fazer uma “análise da situação atual e avaliação das decisões ou atitudes a tomar”, após a suspensão aplicada a Rubiales pela Fifa.

Em Montril, na região da Andaluzia (sul), a mãe de Luis Rubiales, Ángeles Béjar, iniciou uma greve de fome em uma igreja da cidade até Hermoso “dizer a verdade” e denunciou uma campanha de “assédio” e tentativa de derrubar seu filho.

