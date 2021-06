Rubens Barrichello troca SBT por Band e leva ‘Acelerados’ junto

Rubens Barrichello e o programa “Acelerados” ganharam uma nova casa a partir de julho. O ex-piloto de Fórmula 1 de 49 foi contratado pela TV Bandeirantes e deixará o SBT com o “Acelerados” a partir do dia 3 de julho, de acordo com o portal R7. O programa também mudará de horário, trocando os domingos de manhã pelas tardes de sábados.



O piloto estaria em conversas com a Band há pelo menos quatro meses, desde que deixou de produzir episódios inéditos do “Acelerados” para o SBT. Desde então, a emissora de Sílvio Santos vem transmitido reprises e “melhores momentos” do programa na sua grade.

A chegada de Rubinho à Band faz parte do aumento do investimento do canal no automobilismo. Em 2021, a emissora voltou a transmitir a Fórmula 1 e o campeonato brasileiro de Stock Car. O canal também passou a transmitir os treinos e qualificatórias do principal torneio de velocidade do mundo após o sucesso de audiência com os Grande Prêmios nos domingos de manhã.

