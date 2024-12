Rúben Amorim prevê United brigando contra o rebaixamento no Campeonato Inglês: ‘Constrangedor’

O sinal de alerta foi acionado no Manchester United com a sequência negativa do clube no Campeonato Inglês. O técnico Rúben Amorim mostrou pessimismo e colocou sua equipe brigando contra o rebaixamento. Ele considerou o momento como ‘constrangedor’.

“Acho que é uma possibilidade. Temos que ser claros com nossos torcedores, é constrangedor, mas a culpa é minha. A equipe não está melhorando, estamos um pouco perdidos neste momento. É constrangedor ser técnico do Manchester United e perder tantos jogos. É difícil”, afirmou após o revés para o Newcastle, nesta segunda, por 2 a 0.

Rúben Amorim iniciou sua trajetória no United no dia 24 de novembro, no empate por 1 a 1 com o Ipswich Town. No total, foram seis derrotas, quatro vitórias e um empate. O que chama mais atenção é o desempenho no Old Trafford. São três derrotas consecutivas, o que não acontece há 46 anos.

“Nosso clube precisa de um choque e temos que entender como proceder. Por isso falo em rebaixamento. É claro (que existe a possibilidade) e temos que lutar para reverter essa situação. A gente passa por momentos difíceis na vida, e esse é um deles”, completou.

Vindo de quatro derrotas seguidas na temporada, o United tem a chance de dar a volta por cima no domingo, quando enfrenta o Liverpool, às 13h30, horário de Brasília, no Anfield. O clube espera por novos fluídos com a virada de ano.

No Campeonato Inglês, o United é o 14º colocado, com 22 pontos, ainda com certa folga em relação ao rebaixamento. O Ipswich, 18º colocado, tem 15.