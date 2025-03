Rúben Amorim festeja evolução no United após empate com Arsenal: ‘Fomos competitivos’

Após o empate de 1 a 1 entre Manchester United e Arsenal neste domingo, o técnico Ruben Amorim se mostrou otimista com o desempenho de sua equipe, apesar do resultado no Old Trafford. Em coletiva, ele destacou a importância de marcar o primeiro gol, algo que proporcionou maior energia no estádio, e afirmou que essa dinâmica poderia ser benéfica para o time em futuras partidas.

“Ajuda quando marcamos primeiro em vez de sofrermos, podemos sentir a energia no estádio. Neste momento, tentamos ganhar jogos e tentamos ser compactos”, afirmou o treinador.

Amorim também expressou sua satisfação com a postura competitiva do time, que, segundo ele, foi crucial durante o confronto. O Manchester United manteve uma atitude ofensiva, sem recuar, e teve várias oportunidades para sair com a vitória. “Fomos muito competitivos e acho que isso é importante. Andámos para a frente e não para trás. Tivemos algumas situações para ganhar o jogo”, disse, destacando que a equipe não se contentou com o empate, mas buscou mais.

O treinador também elogiou o desempenho de Alejandro Garnacho, atacante argentino do United, que foi uma das peças-chave na partida. Para Amorim, o atacante fez um jogo completo e desempenhou um papel importante tanto ofensivamente quanto defensivamente. “O Alejandro Garnacho fez um jogo completo e isso ajudou-nos muito”, afirmou o técnico, sublinhando que a contribuição do jogador foi essencial para o equilíbrio da equipe.

O treinador reconheceu que, apesar de estar satisfeito com a competitividade do time, a busca pela vitória ainda é uma prioridade. A segunda metade do jogo trouxe algumas chances claras de gol, especialmente para Garnacho e Bruno Fernandes, mas o goleiro David Raya fez defesas importantes para garantir o empate para o Arsenal.

O técnico também fez questão de destacar o foco no coletivo, enfatizando que a equipe está tentando ser mais compacta e sólida em sua forma de jogar. Embora o empate tenha sido frustrante, ele acredita que o Manchester United está no caminho certo para melhorar sua performance em jogos futuros.

Com o resultado, o Manchester United chegou aos 34 pontos, na 14ª colocação. O próximo desafio é diante do Leicester, fora de casa, no domingo, às 16h.