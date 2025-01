Ruben Amorim comemora vaga direta do United às oitavas da Liga Europa: ‘Enorme para nós’

Recentemente, Ruben Amorim precisou pedir desculpas após definir seu Manchester United como o “pior da história.” Justificou que se interpretou equivocadamente. Nesta quinta-feira, o treinador português estava aliviado por ver sua equipe fazer 2 a 0 sobre o Steaua Bucareste em clima hostil na Romênia e se garantir nas oitavas de final da Liga Europa com a terceira melhor campanha.

Depois de assumir a equipe na 21ª colocação entre 36 participantes da competição, correndo risco de ser eliminada até dos playoffs (confrontos diretos entre classificados de 9º a 24º), o técnico conseguiu levá-la de forma direta ao mata-mata, onde é uma das favoritas.

Aliviado com o resultado – o United faz campanha desastrosa no Campeonato Inglês, em 12º com apenas 29 pontos -, Amorim era só elogios ao time após a vaga. E não segurou sua felicidade com o feito.

“Isso é enorme para nós. A alegria de vencer, a sensação de vencer, teremos duas semanas (livres) para trabalhar em nossa ideia e nos preparar para os jogos. É realmente enorme para nós”, comemorou. “Estamos na próxima fase, vamos nos preparar para a próxima fase, mas o mais importante agora é nos recuperar. Domingo, temos um jogo com nossos fãs e temos que estar prontos para isso”, seguiu, já mudando o foco para o embate com o Crystal Palace.

Parece pouco, mas o United vem de três vitórias seguidas após série de vexames e Amorim faz questão de ressaltar que o time está se acostumando aos triunfos. “Está (se tornando) mais natural a sensação de vencer. Isso é realmente importante. Você pode sentir que o vestiário está mais relaxado, mas mais relaxado de uma maneira boa porque sabemos que tudo pode mudar no domingo”, afirmou.

Ruben Amorim fez questão de pregar concentração para que a fase positiva seja mantida e que não haja um tropeço diante do Crystal Palace. “Você sente que é um ambiente diferente. Você quer manter essa sensação para trabalhar de uma maneira melhor”, disse, aliviado.