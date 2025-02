Ruas de Recife são tomadas por brigas entre torcedores antes de Santa Cruz x Sport

O clássico entre Santa Cruz e Sport tem gerado confusões por toda a cidade de Recife (PE) neste sábado, 1 — horas antes da partida que acontece pelo Campeonato Pernambucano. Em vídeos compartilhados pelas redes sociais, torcedores aparecem correndo e gritando pelas ruas, alguns com pedras, paus e outros objetos nas mãos.

Imagens também mostram explosões de bombas e a tentativa da Polícia Militar de conter a confusão. Segundo o Hospital da Restauração (HR), no bairro Derby, ao menos 12 pessoas já foram hospitalizadas vítimas de agressão física.

As Torcidas Organizadas de #SantaCruz e #Sport transformaram as ruas de vários bairros do Recife em praças de guerra.

Cenas de guerra em Recife. Torcidas do Sport e Santa Cruz se enfrentam no bairro da Torre.

Um dos pontos mais críticos foi na Torre, zona Norte do Recife.

Santa Cruz e Sport jogam às 16h30, no Arruda, pelo #CampeonatoPernambucano.

