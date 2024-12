Ruanda apresenta candidatura para receber etapa da Fórmula 1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/12/2024 - 12:58 Para compartilhar:

O presidente de Ruanda, Paul Kagame, anunciou nesta sexta-feira (13) que seu país é candidato oficial a receber uma corrida de Fórmula 1 em sua capital, Kigali.

Kagame tem como objetivo trazer a F1 de volta à África, que não recebe um a prova da principal categoria do automobilismo desde 1993, quando aconteceu o Grande Prêmio da África do Sul, no circuito de Kyalami.

O governo de Ruanda assumiu a estratégia de utilizar o esporte para desenvolver o turismo e dar visibilidade ao país em nível mundial.

“Tenho o prazer de anunciar oficialmente que Ruanda é candidata a trazer a emoção das corridas de automobilismo à África, recebendo um Grande Prêmio de Fórmula 1”, declarou Kagame na abertura da assembleia geral da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), em Kigali.

O presidente se mostrou muito satisfeito com a realização do congresso anual da FIA no continente, evento ao qual se referiu como “uma etapa importante”.

“Marca o objetivo da indústria do automobilismo de se conectar diretamente com os fãs e os pilotos aspirantes na África”, acrescentou.

Os opositores de Paul Kagame o acusam de ‘sportswashing’ (usar os eventos esportivos internacionais para melhorar sua imagem), com o objetivo de encobrir as violações dos direitos humanos e a falta de liberdade de expressão.

Em agosto, os dirigentes da F1 confirmaram as negociações com Ruanda para a organização de uma corrida. O diretor-geral da categoria, Stefano Domenicali, ressaltou que o país era uma opção “séria”.

Nenhuma das partes especificou quando Ruanda poderia entrar no calendário da Fórmula 1.

