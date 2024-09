Rua próxima à Allianz Arena será rebatizada em homenagem a Beckenbauer

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/09/2024 - 13:07 Para compartilhar:

Uma rua próxima à Allianz Arena, casa do Bayern de Munique, será rebatizada em homenagem à lenda do futebol alemão Franz Beckenbauer, anunciou a prefeitura da cidade bávara nesta quinta-feira (19).

“Dar um nome a uma rua é a maior honra que a cidade de Munique pode conceder a título póstumo e um sinal de profundo respeito e admiração que temos por Franz Beckenbauer”, declarou o prefeito Dieter Reiter em comunicado.

Falecido no dia 7 de janeiro aos 78 anos, o ‘Kaiser’ (Imperador) é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos.

Duas vezes vencedor da Bola de Ouro (1972 e 1976), Beckenbauer foi campeão do mundo como jogador e treinador, assim como da Eurocopa. Em seus 13 anos no Bayern, conquistou três Copas da Europa e quatro vezes o Campeonato Alemão, antes de levantar um quinto título pelo Hamburgo (1981/1982).

Uma parte da rua atualmente chamada Werner Heisenberg Allee passará a se chamar ‘Franz Beckenbauer Platz’ (Praça Franz Beckenbauer) e o endereço da Allianz Arena, que em maio do ano que vem será palco da final da Liga dos Campeões, também mudará para ser ‘Praça Franz Beckenbauer, 5’, em referência ao número da camisa que o ídolo usava.

A prefeitura de Munique anunciou que a mudança entrará em vigor no dia 7 de janeiro de 2025, data do primeiro aniversário da morte do jogador.

Além disso, está prevista a inauguração de uma estátua de Beckenbauer em frente à Allianz Arena, ao lado da de Gerd Müller, outra lenda do futebol alemão e companheiro do ‘Kaiser’ no Bayern e na seleção.

