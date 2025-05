Rua onde ladrões invadiram prédio em Higienópolis registra alta de roubos e furtos acima de 80%

A rua Dr. Gabriel dos Santos, no bairro Higienópolis, na região central da capital paulista, onde foi registrado um arrastão em um prédio residencial nessa terça-feira, 13, registra alta de 80,8% na criminalidade, de acordo com o Radar da Criminalidade, plataforma do Estadão que mapeia roubos e furtos na capital paulista, com base em dados da SSP.

Os dados apontam que foram contabilizados 47 crimes nas proximidades em março deste ano contra 26 no mesmo mês de 2024.

Na região de Santa Cecília, conforme a plataforma do Estadão, a criminalidade apresenta alta de 24%. O Distrito Policial onde o endereço está localizado registrou 319 crimes no mês de março de 2025. Em março do ano passado, foram 256 casos.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo afirma que as polícias têm atuado para combater os crimes patrimoniais em todo o Estado.

O crime na Rua Dr. Gabriel dos Santos foi cometido no período da manhã, por volta das 8h. Conforme a Polícia Militar, cerca de oito criminosos armados conseguiram entrar no prédio. Após a invasão, os moradores foram feitos reféns e os apartamentos saqueados pelos assaltantes. Eles fugiram antes da chegada da polícia.

A forma como os bandidos conseguiram furar o esquema de segurança ainda não foi esclarecida pela polícia. Uma das suspeitas é de que os criminosos entraram pela garagem.

Conforme a SSP, as vítimas compareceram na delegacia e relataram que diversos criminosos armados invadiram o condomínio e renderam os moradores, levando-os até seus imóveis para a prática do roubo.

Ao todo, nove vítimas relataram terem tido pertences subtraídos. “Diversos pertences pessoais das vítimas, como relógios, celulares e joias foram roubados, além de quantias em dinheiro”, disse e pasta.

O caso foi registrado como roubo e localização/apreensão de veículo na 1.ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), que realiza diligências para identificar e responsabilizar os criminosos.

Em diligências, policiais civis da 1ª Cerco apreenderam dois veículos utilizados na ação.