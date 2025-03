Rua no sul da Itália pode ganhar nome de Eunice Paiva

SÃO PAULO, 24 MAR (ANSA) – Uma rua na cidade de Polignano a Mare, no sul da Itália, pode ganhar o nome da advogada brasileira Eunice Facciolla Paiva, cuja história foi narrada no vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles.

Sugerida pelo diretor italiano de cinema Gianni Torres, a proposta é uma iniciativa da vereadora da cidade Maria La Ghezza, que apresentou uma moção para prestar a homenagem à “uma mulher extraordinária que lutou por justiça, direitos civis e liberdade, enfrentando de frente a ditadura brasileira”.

Considerada um símbolo de coragem e justiça, Paiva era filha de pai nascido em Polignano, que emigrou para o Brasil no início do século 20, segundo a rádio CBN.

Em publicação no Facebook, La Ghezza destaca que a família da advogada “ajudou a manter vivas as tradições da Puglia em São Paulo, criando uma comunidade solidária e trabalhadora”. Além disso, recorda que Eunice “formou-se em direito aos 46 anos e escreveu páginas fundamentais da Constituição brasileira, protegendo os direitos dos povos indígenas”.

“Dedicar uma rua a Eunice Facciolla significa valorizar nossa história e projetar Polignano no cenário internacional”, acrescenta a vereadora italiana.

A vida de Eunice Paiva é retratada no filme “Ainda Estou Aqui”, que levou mais de 5 milhões de espectadores aos cinemas no Brasil. Interpretada pela atriz Fernanda Torres, a mulher é mãe de cinco filhos e vê sua vida virada do avesso após o sequestro, prisão e desaparecimento de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), pelo regime militar.

A obra, que fez história a ser indicada em duas categorias do Oscar 2025 e conquistar uma estatueta inédita na história do país, é inspirada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens.

Na redes sociais, uma das filhas de Eunice e Rubens, a jornalista Eliana Paiva, agradeceu a iniciativa. “Estamos muito honrados pelo projeto de dedicar uma via à minha mãe. Símbolo de resistência, Eunice estaria muito feliz com um afeto e uma honraria tão grande da cidade onde nasceu seu pai. Te agradecemos de todo o coração”, escreveu.

Em resposta, a vereadora italiana disse estar “muito feliz” que todos tenham gostado da proposta. “Eunice merece ser lembrada.

Vou me esforçar ao máximo para que a cidade não perca essa oportunidade extraordinária”. (ANSA).