Rua dos Pinheiros tem festa e problemas no Metrô

As já tradicionais perucas vermelhas e as músicas da cantora Rita Lee fizeram a festa na Rua dos Pinheiros, na zona oeste, com milhares de foliões que seguiram o bloco Ritaleena, que desfilou neste sábado de pré-carnaval e volta à cidade no próximo sábado, dia 10, no Ipiranga, zona sul.

Os foliões, entretanto, tiveram dificuldade para sair da região depois da festa. A Linha 4-Amarela do Metrô, que atende a região, estava lotada e, por uma hora, a partir das 15h, só operou no sentido Butantã. Segundo a ViaQuatro, empresa que opera a linha, um trem teve o sistema de emergência acionado indevidamente, paralisando a operação no sentido Luz. O problema só foi resolvido após as 16h45. Mas as filas para embarcar na Estação Fradique Coutinho, que atende a Rua dos Pinheiros, ficaram enormes.

No bloco, durante os desfiles, o clima de festa não permitiu a ocorrência de nenhum incidente que pudesse atrapalhar o show. Além das perucas vermelhas, havia muita gente com fantasias diferentes, como a personal trainer Mariângela Vieira, de 39 anos, fantasiada de “vacina”, em referência à febre amarela. “Teve um ano que fui só de toalha, quando estava acontecendo a crise hídrica. Todo ano tento ver um tema que está no noticiário”, brinca. Ela estava com um carrinho em.que distribuía as tais vacinas: vodca com suco de frutas.

Outros foliões estavam sem fantasias. Mas carregavam placas pelo pescoço com frases como: “não visto fantasias, só as realizo”, ou “minha fantasia é você”, ou ainda “minha fantasia é ser sua”. A profissional de marketing Thalita Martorelli, de 30 anos (ou 31, segundo suas amigas), afirmou que nunca havia ido ao Ritaleena. “Eu encontrei o João Lira, filho da Rita Lee, e ele foi superlegal. Disse que ela (Rita) gostaria de mim.” Segundo Thalita, ela gostava das músicas da cantora, mas foi depois de ler uma biografia dela que decidiu ir ao bloco. “Adorei e vou voltar.”