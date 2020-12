Rua de Fortaleza tem manchas de sangue após festa com aglomeração e tiros

No último sábado (26), uma rua de Fortaleza, no bairro João XXIII, amanheceu com calçadas cheias de vidro e marcas de sangue após o registro de uma festa que contou com uma multidão sem máscara e que não praticava distanciamento. O evento ainda contou com paredão de som e disparos para o alto.

Segundo apuração do site O Povo, os participantes da festa, alguns deles armados, são desconhecidos da vizinhança. De acordo com uma fonte anônima, moradores acionam a polícia sempre que a festa acontece, mas as respostas da corporação variam entre aguardar e não existir nenhuma outra denúncia no endereço.

O único evento no bairro que contou com suporte da segurança pública teria sido o Carnaval de 2019. Na ocasião, agentes teriam usado bala de borracha, spray de pimenta e oficiais da Guarda Municipal e da Polícia Militar.

