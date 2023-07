Rua da Consolação ganha nova imagem com rosto de Elza Soares

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2023 - 21:00 Compartilhe

Cantora emblemática na música popular brasileira, Elza Soares, que morreu em janeiro de 2022, tem seu rosto estampado, a partir deste sábado, 22 de julho, na Rua da Consolação, uma das mais importantes vias da capital paulista.

A obra, na verdade, é uma restauração de uma antiga imagem da cantora, de 2020, inaugurada pelo bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, que já havia sido desgastada pelo tempo. A obra fica ao lado do Passeio Paulista, projeto de uso misto que está em fase final de obras, e pode ser vista por quem sobe a Rua da Consolação no sentido da Avenida Paulista.

A nova imagem da cantora, que possui cerca de 870 metros quadrados, é assinada pelo artista Felipe Cama que utiliza técnica de grafite e tem reprodução realizada por Dicesarlove, especialista em pintura hiper-realista. A imagem de referência é uma fotografia de Frâncio de Holanda.

Elza Soares, uma das mais importantes cantoras da música popular brasileira, morreu aos 91 anos, em casa, no Rio de Janeiro. Entre as dezenas de discos que lançou, deixou sucessos como Se Acaso Você Chegasse, Salve a Mocidade, Saltei de Banda, Meu Guri, Dura na Queda e A Carne.

Em julho deste ano, foi lançado o álbum póstumo e inédito deixado por Elza Soares, No Tempo da Intolerância. Nele, estão, além de composições assinadas por Elza com parceiros, uma música que Rita Lee e Roberto de Carvalho fizeram especialmente para ela, Rainha Africana, uma das últimas músicas feitas por Rita.

