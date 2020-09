RTI: incerteza sobre ritmo de crescimento da economia segue acima da usual

O Banco Central (BC) reafirmou nesta quinta-feira, por meio do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), que “a recomposição da renda e os demais programas do governo vêm permitindo que a economia brasileira se recupere relativamente mais rápido que a dos demais países emergentes”.

Conforme o BC, os indicadores recentes de atividade econômica “sugerem uma recuperação parcial, com padrão similar à que ocorre em outras economias, onde os setores mais diretamente afetados pelo distanciamento social permanecem deprimidos”.

O BC também retomou a ideia de que a incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia segue acima da usual, “sobretudo para o período a partir do final deste ano, concomitantemente ao esperado arrefecimento dos efeitos dos auxílios emergenciais”.

Estes comentários repetem ideias já expressas em comunicações recentes do BC, após a autarquia ter mantido a Selic (a taxa básica de juros) em 2,00% ao ano.

Reformas

O BC também reafirmou por meio do RTI que perseverar no processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira é essencial para permitir a recuperação sustentável da economia.

“O Comitê ressalta, ainda, que questionamentos sobre a continuidade das reformas e alterações de caráter permanente no processo de ajuste das contas públicas podem elevar a taxa de juros estrutural da economia”, registrou o documento.

Estas ideias já haviam sido expressas pelo BC no comunicado e na ata do último encontro do Copom. Na ocasião, o colegiado manteve a Selic (a taxa básica de juros) em 2,00% ao ano.

