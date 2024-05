RS: tremores atingem Caxias do Sul e moradores deixam casas; veja vídeo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/05/2024 - 9:41 Para compartilhar:

Tremores de terra assustaram moradores dos bairros Madureira, Universitário, Jardim América e Pio X, em Caxias do Sul (RS), que tiveram de deixar suas casas na madrugada desta segunda-feira, 13.

AGORA | Tremor de terra que atingiu bairros de Caxias do Sul na madrugada não foi um terremoto convencional. Trata-se de acomodação do solo pelo excesso de chuva. Quando chove demais, tais abalos de baixa magnitude ocorrem na Serra. Houve dois episódios em 2023. 📷 Redes sociais pic.twitter.com/KC1VeQKofL — MetSul #AjudaRS (@metsul) May 13, 2024

À ISTOÉ, o Corpo de Bombeiros confirmou o caso e ressaltou que emitiu um alerta para que as pessoas evacuassem as residências em casos de rachaduras nas paredes ou vigas.

No vídeo, divulgado no X (antigo Twitter), é possível ver moradores saindo de suas casas no meio da madrugada.

A Prefeitura de Caxias do Sul informou por meio de nota que, segundo o diretor de Gestão Ambiental da SEMMA (Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o geólogo Caio Torques, está ocorrendo a acomodação de camadas rochosas subterrâneas. “Eventos desse tipo não têm poder de destruição, os moradores podem ficar tranquilos. Até agora não detectamos nenhum grande deslizamento de terra nas proximidades de onde foram sentidos”, acrescentou.

O Rio Grande do Sul é atingido por temporais desde a última semana de abril. De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil do estado, 147 pessoas morreram, 806 ficaram feridas, 80.826 estão desabrigadas, 538.241 desalojadas e 447 municípios foram afetados.