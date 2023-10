RS tem 19% da área de trigo colhida e produtividade é menor que a vista em 2022, diz Emater

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/10/2023 - 11:27 Para compartilhar:

São Paulo, 20 – A colheita de trigo no Rio Grande do Sul atinge 19% da área cultivada, de 1.505.704 hectares, segundo a Emater. Das lavouras, 47% estão em maturação, 30% em enchimento de grãos e 4% em floração.

“Os resultados obtidos nas áreas em colheita indicam a redução na produtividade inicial, a ser estimada à medida que a operação evoluir, pois há resultados diversos, mesmo dentro de uma mesma região”, disse a Emater.

Sobre o plantio da safra verão 2023/24 a empresa destacou em relatório semanal sobre os grãos que o excesso de chuvas e a atenção voltada para a colheita das culturas de inverno tem atrasado os trabalhos com a oleaginosa. “Conforme o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc), o período recomendado para a semeadura da soja no Estado iniciou em 01/10 e se estende até janeiro de 2024, podendo encerrar no dia 28/01, dependendo das diferenças regionais”, explica. “De maneira geral, as previsões meteorológicas indicam a ocorrência de chuvas acima da média ao longo de todo o ciclo da cultura, influenciadas pelos efeitos do El Niño. Esse cenário contribui para uma abordagem mais cautelosa no início da operação, e os produtores aguardam um momento mais apropriado para realizar o plantio da soja.”

A estimativa inicial é de que produtores gaúchos semeiem 6.745.112 hectares com soja e obtenham produtividade de 3.327 kg/ha.

Em relação ao milho, o plantio atinge 70% da área. A maior parte das lavouras encontra-se em germinação e desenvolvimento vegetativo (99%), enquanto 1% já ingressaram no período reprodutivo. “A semana foi marcada por maior incidência de luz solar, favorecendo o rápido crescimento e o desenvolvimento vigoroso das plantas. Muitos produtores aproveitaram o período para aplicar fertilizantes nitrogenados nas áreas tecnicamente apropriadas e para realizar a aplicação de herbicidas, visando ao controle de ervas daninhas.”

