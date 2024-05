Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/05/2024 - 18:14 Para compartilhar:

O novo boletim divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul informa que o número de mortos se manteve em 163 até às 18h desta sexta-feira, 24. No entanto o número de desaparecidos caiu para 63.

Até o momento, 469 municípios foram afetados pelas fortes chuvas que atingiram o estado e elevou o nível de diversos rios. Ainda segundo o boletim, 581.638 pessoas estão desalojadas, 63.918 estão em abrigos e 806 ficaram feridas.