RS tem 163 morte e 65 desaparecidos; previsão é de mais chuva em Porto Alegre

O novo boletim divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul informa que o número de mortos se manteve em 163 até às 9h desta sexta-feira, 24. No entanto o número de desaparecidos subiu para 65.

Até o momento, 469 municípios foram afetados pelas fortes chuvas que atingiram o estado e elevou o nível de diversos rios. Ainda segundo o boletim, 581.613 pessoas estão desalojadas, 63.918 estão em abrigos e 806 ficaram feridas.

Previsão é da mais chuva

A previsão do tempo para a cidade de Porto Alegre é de mais chuva nesta sexta-feira, segundo a MetSul Meteorologia. O dia na capita gaúcha será de muitas nuvens com predomínio de céu encoberto e pode chover a qualquer hora do dia.

Há risco ainda de chuva por vezes moderada a forte, elevando ainda mais os acumulados de precipitação. No entanto, os volumes de chuva não devem ser tão altos quanto os de quinta-feira, 23, e haverá períodos com garoa ou chuva leve.

Além disso, o vento aumenta de intensidade ao longo do dia, sobretudo da tarde para a noite, podendo soprar com rajadas de 60 km/h a 70 km/h no momento do vento mais forte. Pontos isolados podem ter rajadas mais fortes, especialmente na orla e bairros altos.

Uma massa de ar polar ingressa no Rio Grande do Sul e derruba a temperatura. As mínimas ocorrem no final do dia, quando Porto Alegre pode ter 11ºC ou 12ºC em vários bairros. Com o vento, a sensação térmica será baixa.