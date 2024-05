RS tem 161 mortes por chuvas e 497 municípios afetados

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 21/05/2024 - 18:01 Para compartilhar:

O número de mortes confirmadas no Rio Grande do Sul em consequência do maior evento climático já registrado no estado subiu para 161. Seguem desaparecidas 85 pessoas e 806 ficaram feridas. Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 467 tiveram suas rotinas impactadas pelas fortes chuvas. Os dados são do boletim divulgado às 18h pela Defesa Civil do estado nesta terça-feira (21).

Ao menos 581.633 gaúchos estão desalojados – aqueles que tiveram de sair de seus lares e estão acolhidos em casas de familiares, amigos ou conhecidos – e outras 71.503 pessoas estão morando temporariamente em um dos 839 abrigos cadastrados pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul.