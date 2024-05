RS tem 149 mortes e chega a 452 municípios afetados pelas consequências das chuvas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 9:18 Para compartilhar:

O número de mortos no Rio Grande do Sul se manteve em 149, conforme o novo boletim divulgado pela Defesa Civil às 18h desta quarta-feira, 15. Até o momento, 452 municípios foram afetados pelas inundações causadas pelas fortes chuvas.

De acordo com o levantamento, 108 pessoas seguem desaparecidas. Além disso, 76.580 pessoas estão em abrigos, 538.126 desalojados e 806 feridos.

Nível dos rios

De acordo com a Defesa Civil, nas últimas 24 horas não foram registrados volumes significativos de chuvas no Estado. No entanto, ainda ocorre a propagação das cheias na Região Hidrográfica do Guaíba.

“O rio Jacuí apresenta níveis elevados a partir de Rio Pardo até o delta do rio na confluência com o Guaíba. Enquanto isso, os rios Taquari e Caí estão mostrando uma diminuição significativa em seus níveis ao longo de seus percursos, já saindo das cotas de inundação nas estações à montante da bacia, mas persistindo cheia na foz dos respectivos rios”, informou o órgão.

A Defesa Civil destaca ainda que o rio dos Sinos ainda está em elevação, e o rio Gravataí segue em lento declínio, sendo eles de certa forma “represados” pelo Guaíba. Já o nível do Guaíba mostrou uma certa estabilidade nas últimas 12 horas, com tendência de manter esse comportamento ao longo do dia devido ao lento escoamento da cheia vinda das bacias contribuintes.

“Isso significa que o Guaíba se manterá em níveis elevados com prolongamento da cheia durante essa semana. Quanto à Lagoa dos Patos, ela continua com níveis elevados, e deve-se observar novamente um comportamento de elevação conforme a descida da cheia para a região sul”, diz a nota.