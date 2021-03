RS: Suspeito de dopar mulheres e cometer abusos, pai de santo é preso

A Polícia Civil prendeu na noite da última quarta-feira um pai de santo suspeito de abusar sexualmente de pelo menos três mulheres, após dopa-las com uso de ervas que causam sonolência. O homem estava escondido e tentou fugir, quando foi localizado em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O nome do sujeito não foi divulgado à imprensa. As informações são do Universa, do UOL.

As vítimas relataram à polícia que procuraram o pai de santo com o objetivo de curar doenças e resolver problemas pessoais. Nos rituais, elas tinham que ingerir um ‘chá’ fornecida pelo suspeito e trazida por ele de casa. Quando elas dormiam e ficavam sem ter como reagir, ele retirava as roupas dela e passava as mãos nas partes íntimas.

O Universa informa também que o pai de santo desencorajava que as mulheres procurassem ajuda médica. E, além disso, também afirma que os abusos eram, na verdade, cometidos por entidades.

No ato da prisão, a polícia apreendeu infusões com ervas e medicamentos de uso controlado que causam sonolência, além de uma série de outros itens do pai de santo. O material agora será repassado à perícia.

