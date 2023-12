RS semeou 94,73% da área prevista de arroz em 2023/24, diz Irga

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/12/2023 - 14:58 Para compartilhar:

São Paulo, 22 – O plantio de arroz irrigado no Rio Grande do Sul alcançava, até quinta-feira, 94,73% da área prevista, disse em nota o Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga). No comunicado, o instituto explica que a zona sul do Estado já encerrou a semeadura, com a central tendo a maior área a ser semeada – está em 78,8%.

Segundo o Irga, o plantio na região evoluiu pouco nas últimas semanas em função das frequentes chuvas que têm ocorrido.

As regiões da Campanha, Fronteira Oeste e a Planície Costeira Interna e Externa se aproximam do encerramento da semeadura, com, respectivamente, 96,71%, 95,81%, 98,43% e 94,34% da semeadura efetivada.

