RS: seis barragens estão em situação de emergência, alerta governo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/05/2024 - 16:39 Para compartilhar:

O Rio Grande do Sul tem seis barragens em situação de emergência, isto é, com risco de rompimento e ações de resposta em andamento, de acordo com informações do governo estadual. Os dados são deste domingo, 5.

+ Temporal no RS: governador confirma rompimento de barragem de usina elétrica

O nível de emergência foi registrado nas seguintes estruturas: Barragem de São Miguel, em Bento Gonçalves; Barragem SDR, em Eldorado do Sul; Barragem Saturnino de Brito, em São Martinho da Serra; Barragem do Arroio Barracão, em Bento Gonçalves; UHE 14 de Julho, em Cotiporã e Bento Gonçalves; PPCH Salto Forqueta, em São José do Herval/Putinga.

O governo monitora a situação das estruturas por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Operador Nacional do Sistema (ONS).

O boletim listou também cinco estruturas que estão em nível de alerta, que é quando as anomalias representam risco à segurança da barragem, exigindo providências para manutenção das condições de segurança. São elas: UHE Dona Francisca, em Nova Palma; UHE Bugres e Barragem Divisa, em Canela; Capané, em Cachoeira do Sul; B2 (São Jerônimo); e Tupi, em Taquari.