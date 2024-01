RS: prefeito de Porto Alegre pede doação de motosserras e telhas após chuvas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/01/2024 - 15:55 Para compartilhar:

As fortes chuvas que atingiram o Sul do Brasil na terça-feira, 16, causaram uma série de estragos, e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um aviso de tempestades que se estende até essa quarta, 17. Após a queda de árvores, falta de luz, e diversos alagamentos, que atingiram até mesmo hospitais, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), fez um apelo à população, pedindo a doação de motosserras para a prefeitura. Uma pessoa morreu no Rio Grande do Sul.

A capital gaúcha foi a mais afetada pelas chuvas, chegando ao ponto de uma unidade de saúde sofrer destelhamento durante o temporal, e por isso, Sebastião Melo, pediu à população que doasse motosserras e telhas para auxiliar nos reparos causados pela tempestade. “A vida só faz sentido se ela for comunitária!”, escreveu o prefeito da cidade, indicando o número (51) 98225-2830 para que fossem feitas ligações acerca do tema.

“São centenas de árvores de pequeno e grande porte que precisam ser retiradas e limpas”, declarou a autoridade, complementando que telhas de quatro a seis milímetros também sejam doadas, para que casas fossem reparadas. “A prefeitura irá receber os materiais no depósito do Demhab (Rua Conde D’Eu), nos fundos da sede da Avenida Princesa Isabel”, informou Sebastião Melo.

Confira a publicação do prefeito de Porto Alegre:

O pedido também vale para doação de telhas de 4 a 6 milímetros para auxiliar pessoas que tiveram suas casas atingidas pelo temporal. A prefeitura irá receber os materiais no depósito do Demhab (Rua Conde D’Eu), nos fundos da sede da Av. Princesa Isabel. Ligue: (51) 997108318 — Sebastião Melo (@SebastiaoMelo) January 17, 2024

