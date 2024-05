RS: ponte provisória construída pelo Exército é carregada pela água; veja o vídeo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/05/2024 - 19:17 Para compartilhar:

Uma ponte provisória construída há oito dias pelo Exército para ligar as cidades de Lajeado e Arroio do Meio, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, foi arrastada pelas águas da chuva nesta quinta-feira, 23. A estrutura colapsou após o aumento do volume do Rio Forqueta.



Lajeado x Arroio do Meio: Eram duas pontes. Uma agua da primeira enchente levou. Restou a ponte de ferro (danificada). Ela seria usada pra trafego. Veio a segunda enchente. Levou essa parte da ponte de ferrro tbm. Colocaram uma passedeira. Agora a água levou ela também. pic.twitter.com/3onm7kRyOY — lucas estudando ciência da informação (@lucas_g_wendt) May 23, 2024

A travessia no local foi liberada no dia 15 deste mês, e servia como uma estrutura provisória, já que a ponte que ficava na RS-130, ligando os dois municípios, se rompeu pelas chuvas que assolam a região. De acordo com o Exército, a travessia tinha capacidade para a passagem de 30 pessoas por minuto

Chuvas já mataram 163 pessoas no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul já registrou 163 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado desde o fim de abril. A informação consta na atualização do boletim da Defesa Civil gaúcha, divulgado às 18h desta quinta-feira-feira, 22. Neste momento, 64 pessoas continuam desaparecidas e a tragédia deixou feridas 806 pessoas.

No maior desastre climático do estado, mais de 647 mil gaúchos ainda estão fora de suas residências, vivendo em abrigos, na casa de amigos e parentes ou em acampamentos à beira de rodovias do estado. Apesar do número de pessoas em abrigos estar diminuindo, ainda são 65.762 desabrigados nesses 805 locais, como quadras, salões e abrigos. O estado também registra 581.643 desalojados.

Com informações da Agência Brasil*