RS: Polícia investiga jovem que usou foto de Hitler em bolo de aniversário

A Polícia Civil investiga uma jovem que usou uma foto do ditador nazista Adolf Hitler em um bolo de aniversário em Pelotas, na região sul do Rio Grande do Sul. Ela pode responder por apoligia ao nazismo. As informações são do g1.

Na última semana, a estudante de história da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) publicou fotos em suas redes sociais comemorando seu aniversário de 24 anos. Nelas, é possível ver um retrato de Hitler em cima do bolo.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Márcio Steffens, foi aberto um inquérito para apurar o caso. A pena para o crime de apologia ao nazismo é de 2 a 5 anos de reclusão.

A UFPel se manifestou por meio de uma nota afirmando que “está acompanhando e averiguando os fatos ocorridos recentemente com a cautela necessária, também para que não aconteçam atos injustos, devido a análises intempestivas de nossa parte”, diz a nota. A universidade diz que repudia qualquer apologia ao nazismo ou outra forma de discriminação.

Leia a nota completa

“Uma universidade precisa ser um espaço de apoio a todas as pessoas, garantindo direitos, valorizando a vida. A UFPel é contra qualquer forma de enaltecimento ao nazismo, ao fascismo e a autores de crimes contra a Humanidade. Em dias tão tristes como os que estamos vivendo, de pandemia, de afastamento e de crise de valores, precisamos cuidar de nós, cuidar das pessoas à nossa volta, assim como daqueles e daquelas que necessitam do nosso apoio.

Nesse sentido, a UFPel está acompanhando e averiguando os fatos ocorridos recentemente com a cautela necessária, também para que não aconteçam atos injustos, devido a análises intempestivas de nossa parte.

A assessoria da reitora Isabela Andrade também reitera que, concretamente, “repudiamos qualquer apologia ao nazismo ou qualquer outra forma de discriminação. Além disso, tendo em vista que o fato não ocorreu nas dependências da universidade e nem em qualquer atividade acadêmica, ao recebermos a notícia dos fatos, encaminhamos imediatamente à autoridade policial para as providências adequadas”.

