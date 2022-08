RS: Pastor é suspeito de estuprar as quatro filhas adolescentes, relata polícia

Da Redação 25/08/2022 - 16:33 Compartilhe

Na quarta-feira (24), a Polícia Civil prendeu preventivamente um pastor, 40, por ele ser suspeito de ter estuprado as quatro filhas – duas de 12 anos, uma de 15 e outra de 17 -, em Portão, na região metropolitana de Porto Alegre (RS). As informações são do G1.

O delegado Marcos Mesquita informou que o pastor confessou durante o interrogatório que estupro apenas a filha mais filha. Inclusive, segundo ele, a jovem engravidou.

“(Alegou) que ela queria manter relações com ele e diz ter certeza de que é pai do filho dela que, segundo ele, é seu ‘filho e neto'”, afirmou o delegado.

Por conta disso, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva da mãe das meninas, pois ela tinha conhecimento dos abusos e não denunciou o marido.

A mãe das adolescentes confessou em depoimento que sabia dos estupros. Ela frisou que presenciou o abuso contra a filha de 12 anos há cerca de três meses.

“A mãe sabia dos estupros e se omitiu no dever de proteção a sua prole após ficar constatado, através dos depoimentos das vítimas, que o suspeito abusava sexualmente das próprias filhas, todas menores de idade”, informou o delegado.

Mesmo assim, a Justiça determinou que a mãe se afaste das filhas, e não a sua prisão.

Todas as adolescentes, incluindo o filho da mais velha, receberam acolhimento institucional. Além disso, as meninas tiveram atendimento médico e psicológico.

As adolescente também foram submetidas a exames de corpo de delito, mas a polícia ainda não recebeu os laudos.