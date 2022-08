RS: Painel gigante associa esquerda ao PCC e causa polêmica

Da Redação 13/08/2022 - 9:59 Compartilhe

Um painel gigante exposto em um prédio de Porto Alegre (RS) está causando polêmica na cidade. O painel associa movimentos de esquerda ao PCC e ao narcotráfico. A faixa tem cerca de 10 metros de altura e foi instalada na madrugada da última quinta-feira (11), de acordo com informações da Folha de S. Paulo.

À Folha, moradores do prédio dizem que o grupo de WhatsApp do condomínio está em polvorosa. “Houve muita discussão e até briga no grupo do condomínio”, contou à Folha o estudante de medicina João Vitor Sperança, 21, que mora no local. “A grande maioria dos moradores ficou indignada, tem muita mentira. Queremos que seja retirado e alguns já denunciaram o caso ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).”

A empresa LIFEpoa, responsável pelo comércio do espaço, informou por meio de nota divulgada em seu perfil numa rede social que veicula campanhas “desde que estejam de acordo com as normas do mercado publicitário e com a legislação vigente”.

A nota informa ainda que o conteúdo é de responsabilidade dos anunciantes e que “conviver com simpatia ou rejeição a estas [campanhas] faz parte da liberdade que deve prevalecer na sociedade”. O texto sugere que o conteúdo do painel é uma questão de opinião e conclui: “E que Deus abençoe a todos”. Na tarde desta sexta-feira, a ex-deputada Manuela D´Ávila (PC do B), que desistiu de concorrer a cargo nas eleições deste ano, postou a imagem acompanhada da frase “Todas as mentiras das redes ganham as ruas de Porto Alegre. Isso é criminoso. Quem pagou?”.