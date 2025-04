RS: ônibus com universitários tomba em ribanceira e deixa mortos e feridos

Um ônibus que transportava 35 pessoas, sendo estudantes e docentes do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) tombou em uma ribanceira, na RSC-453, em Imigrante, no Rio Grande do Sul, na manhã desta sexta-feira, 4.

Os Bombeiros Voluntários Imicol informou que seis mulheres e um homem morreram no acidente, e outras 22 pessoas ficaram feridas e receberam atendimento médico.

O Hospital Ouro Branco, de Teutônia, recebeu 18 feridos, cinco deles em estado grave, e duas foram transferidas ao Hospital Bruno Born, em Lajeado.

Outros seis feridos, sendo três homens e três mulheres, foram levados ao Hospital de Estrela. Devido ao acidente, a rodovia foi fechada nos dois sentidos. Equipes do 22° BPM, do Batalhão de Aviação, do Batalhão Ambiental e do Corpo de Bombeiros Militar foram mobilizadas ao local.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, a UFSM decretou luto oficial de três dias, com suspensão das atividades acadêmicas e administrativas nesta sexta.

“Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com toda a comunidade acadêmica e com os entes queridos das vítimas, desejando força e acolhimento para enfrentar essa perda irreparável”, completou.

A Prefeitura de Santa Maria também lamentou o ocorrido e prestou condolências aos familiares, amigos, colegas e toda a comunidade acadêmica. Equipes do Executivo municipal estiveram no campus universitário para oferecer acolhimento aos familiares que procuravam por informações.