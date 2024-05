RS: nível de rio Guaíba atinge mais de 4,60 metros e inunda ruas de Porto Alegre; confira imagens

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/05/2024 - 11:34 Para compartilhar:

O nível do rio Guaíba atingiu 4,61 metros na manhã desta sexta-feira, 3, segundo a SEMA (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura) do Rio Grande do Sul, e inundou a rodoviária e ruas de Porto Alegre.

De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, 31 pessoas morreram, 74 encontram-se desaparecidas e 235 municípios foram afetados pelos temporais nos últimos dias. Além disso, 7.165 estão em abrigos, 17.087 desalojados (na casa de familiares ou amigos) e 56 feridos.

As águas do Guaíba alagaram algumas vias, como trechos da Orla, na zona Sul de Porto Alegre, e as avenidas Mauá, Conceição e Oswaldo Gonçalves Cruz.

Na quinta-feira, a Prefeitura de Porto Alegre decretou estado de calamidade pública e o fechamento das comportas do sistema de proteção contra as enchentes.

Confira imagens do alagamento:

ATUALIZAÇÃO às 9h26: Avenida Mauá totalmente alagada. Réguas de medição do Guaíba foram danificadas, impedindo assim a medição oficial. Muito provavelmente já superou a cheia de 1941 em Porto Alegre. Essa o pior evento de cheias no Rio Grande do Sul. pic.twitter.com/iboipobxdH — Very Brazilian Problems (@verybrazilianps) May 3, 2024

Orla do Guaíba às 3:11 da manhã, quando o rio atinge 3.96m. 🎥 @SantanaSincero pic.twitter.com/TllKfplFem — ETEverso na zueira (@ETverso) May 3, 2024

Porto Alegre está neste momento sitiada pelas águas do Guaíba, protegida apenas pelos muros e diques da Mauá A capital do Rio Grande do Sul no limite de qualquer rachadura das comportas para ser invadida e inundada Prevê-se mais chuvas hoje a partir das 13:00 pic.twitter.com/mhJ914OK0N — Bruno Catını (@bcatini) May 3, 2024

Enchentes no RS: Rio Guaíba segue subindo, supera pela 2ª vez na história a marca de 4,00 m e se aproxima do nível recorde de 1941. Centro Histórico de Porto Alegre está começando a ser inundado. A Rodoviária da cidade e o CT do Grêmio já foram tomados pela água. pic.twitter.com/pUWEihLRUL — Maria P (@damadanoite14) May 3, 2024

05h00 – ⚠️#EPTC informa o transbordo do Guaíba e bloqueio total na orla da avenida Guaíba X Av Oswaldo Gonçalves Cruz, em Ipanema. 🛂 Motoristas devem se deslocar pela Av Juca Batista. pic.twitter.com/XwbNVmpgow — EPTC – Porto Alegre (@EPTC_POA) May 3, 2024

Imagens feitas nesta manhã, mostram a situação na estação rodoviária de Porto Alegre devido à elevação do nível do Guaíba. pic.twitter.com/URee5k3AOF — Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) May 3, 2024