RS: Mulher morre ao passar mal após descobrir que filho perdeu a vida em acidente

Albertina Bernardi Konageski, de 84 anos, morreu na quarta-feira (3) ao passar mal após saber que o seu filho Carlos Luis Konageski, 56, tinha perdido a vida em um acidente de trânsito. Ambos foram velados na quinta-feira (4), em Ijuí, Rio Grande do Sul. As informações são da Tribuna.

Carlos dirigia um caminhão no momento em que colidiu contra uma carreta na rodovia RS-155, entre as cidade de Ijuí e Santo Augusto. O veículo do filho de Albertina saiu da pista, tombou e depois bateu contra um poste. O motorista do outro automóvel não ficou ferido.

Horas depois, Albertina sofreu um ataque cardíaco ao saber do acidente de Carlos. Imediatamente, ela foi levada para um hospital da região por uma das filhas. A idosa chegou a ficar internada, mas não resistiu e morreu na manhã de quinta-feira (4).