RS: Lagoa dos Patos sobe 30 centímetros em 48 horas e bate recorde histórico de 1941

O nível da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, subiu 30 centímetros em 48 horas e atingiu 2,80 metros na manhã desta quinta-feira, 16, batendo assim o recorde histórico de 1941. Com isso, a água avança sobre cidades do estado, principalmente Pelotas e São Lourenço do Sul.

O nível da lagoa tem aumentado por conta das fortes chuvas que atingem o estado gaúcho desde a última semana de abril. Houve um breve cessar nos temporais por conta de uma frente fria, mas, segundo o Climatempo, ela já está se deslocando para o mar e, por conta disso, há previsão de que volte a chover.

A Lagoa dos Patos está acima da sua cota de inundação, que é de 1,30 metros, há mais de duas semanas por causa do volume de água que vem de outras lagoas na região central e metade norte do estado.

Em decorrência disso, tanto a prefeitura de Pelotas quanto a São Lourenço do Sul emitiram alertas para situação de cheias.

O lago Guaíba, que teve o nível elevado por conta do Taquari, Caí dos Sinos e Gravataí, está descendo e a sua água escoa para a Lagoa dos Patos. Segundo a Defesa Civil, o volume do Guaíba se mostra estável e seguindo um lento declínio. “Quanto à Lagoa dos Patos, ela continua com níveis elevados, e deve-se observar novamente um comportamento de elevação conforme a descida da cheia para a região sul”, acrescentou.

O estado gaúcho já registrou 151 mortes em consequência dos temporais. De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, 104 pessoas estão desaparecidas, 806 feridas e 458 municípios afetados.