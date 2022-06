RS: Homem mata ex-companheira, filho dela e vizinho a facadas

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul está procurando um homem acusado de matar uma a ex-companheira de 35 anos, o filho dela de 16 anos e um vizinho de 78 anos, no domingo (12), em Porto Xavier (RS). O suspeito também chegou a ferir uma outra filha da mulher, de 12 anos, que conseguiu fugir.

De acordo com o delegado Rogério Junges, o casal estaria separado há cerca de um ano. Após invadir a casa da ex e esfaquear as vítima, o homem fugiu de carro.





A mulher foi encontrada morta com golpes na região do peito, abdômen e tórax. O filho dela foi esfaqueado no peito. Já o vizinho, que tentou socorrer as vítimas, foi atingido na nuca, peito, pescoço e clavícula.

A menina de 12 anos teve ferimentos no peito, mas conseguiu fugir pelos fundos da casa e foi levada pelo Samu para um hospital da cidade, onde está em observação. Ainda conforme a Polícia Civil, o homem possui antecedentes por porte ilegal de armas, lesão corporal e ameaça.