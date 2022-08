RS: Homem é preso por manter mãe de 82 anos em cárcere privado há 4 anos

Da Redação 09/08/2022 - 9:11 Compartilhe

A Polícia Civil prendeu um homem acusado de manter a própria mãe, de 82 anos, em cárcere privado, em Canoas (RS). De acordo com a polícia, a idosa vivia em um único cômodo sem condições de higiene nos fundos do terreno. Ela também recebia pouca comida e era proibida de sair na rua. As informações são do Uol e do programa “Balanço Geral”, da RecordTV.

“No local [tinham] louças cheias de larvas, ela com um odor de urina. O local repleto de odor de urina”, contou o delegado Rodrigo Caldas à RecordTV. O banheiro ficava do lado de fora do cômodo onde estava a mulher e não era acessível à noite.

Conforme as investigações, o homem utilizava o cartão do banco da mãe, onde ela recebia a aposentadoria. O caso foi denunciado por funcionários da prefeitura que tentaram acessar a casa anteriormente. “Quando a equipe da central do idoso foi expulsa, a senhora ficou falando ‘pelo amor de Deus, vocês não vão me levar? Vocês vão me deixar aqui? Eu quero ir embora'”, contou o delegado.

De acordo com a polícia, o homem será indiciado por cárcere privado, maus tratos e desvio de bens.