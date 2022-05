RS: Homem é preso em flagrante por fabricar peças para armas com impressoras 3D

Um homem de 27 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante na cidade de Gravataí (RS) por porte de acessário de armas e tráfico de drogas nesta sexta-feira (6).





Com ele, a polícia encontrou uma fábrica clandestina de peças de armas feitas com uma impressora 3D. As informações são do G1.

No local da prisão, policiais encontraram cinco impressoras 3D, avaliadas em R$ 15 mil. Os equipamentos ajudaram a esculpir peças de armas que o suspeito desenhava. Os produtos, segundo o delegado responsável pelo caso, eram vendidos na internet para todo o Brasil.

No momento, o suspeito produzia uma peça. Além disso, eram feitos acessórios utilizados para dar mais estabilidade a armas. A polícia ainda encontrou maconha e dinheiro no local do flagrante.