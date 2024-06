RS: Guaíba volta a subir, ultrapassa cota de inundação e alaga ruas novamente

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/06/2024 - 8:31 Para compartilhar:

O nível do Guaíba voltou a subir durante a noite de domingo, 2, e ultrapassou a cota de inundação nesta segunda-feira, 3, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A medição realizada pela Usina do Gaômetro mostra que o lago atingiu 3,86 metros às 7h15. Com isso, a água avançou sobre ruas e alagou novamente as vias públicas.

O volume supera em 25 centímetros a cota de inundação, de 3,60 metros. Os fortes ventos que atingiram a região Sul do estado fez com que se formasse ondas no Guaíba.

O aumento no nível do lago provocou novos alagamentos na Orla do Guaíba, localizada na região central de Porto Alegre. A área não apresentava inundações no fim de semana e chegou a ser utilizada pela população para atividades de lazer.

Esta segunda também registrou a chegada de frente fria no Rio Grande do Sul, que já provocou chuva fraca e intensa em Porto Alegre, nas regiões oeste, sul, centro e vales do estado. Apesar disso, não há alertas para novos temporais.

O último boletim divulgado pela Defesa Civil do estado mostra que 172 pessoas morreram, 806 ficaram feridas e 42 encontram-se desaparecidas pelas inundações que afetaram 475 municípios gaúchos. Além disso, 580.111 pessoas estão desalojadas e 37.328 abrigadas.