RS: Guaíba cai abaixo de 5 metros em Porto Alegre; estado tem nova previsão de chuva

O nível do rio Guaíba, em Porto Alegre (RS), baixou para menos de 5 metros pela primeira vez desde o dia 13 de maio, chegando a 4,97 metros na manhã desta quinta-feira, 16.

Por conta do aumento do nível do rio, milhares de pessoas tiveram de deixar suas casas e ruas nos bairros das regiões norte, central e sul de Porto Alegre ficaram inundadas.

Na noite de terça-feira, 14, o nível máximo chegou a 5,25 metros, depois houve uma queda lenta e gradual. Por isso, há expectativa de que a água que avançou sobre as ruas comece a recuar.

Previsão do tempo para o RS

Após a passagem de uma frente fria que deu uma pausa nos temporais, volta a chover no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, 16, segundo o Climatempo.

A empresa afirmou que a massa polar começa a se deslocar gradativamente em direção ao mar, permitindo novamente a formação de muita nebulosidade sobre o Rio Grande do Sul. “Terá predomínio de céu nublado em todas as regiões gaúchas e a chuva retorna ao centro-norte do estado. No sul do estado, na Campanha Gaúcha e na Fronteira Oeste, só há expectativa de chuviscos ao longo do dia”, completou.

O estado gaúcho já registrou 151 mortes em consequência dos temporais. De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, 104 pessoas estão desaparecidas, 806 feridas e 458 municípios afetados.