RS: Funcionário é morto por chefe após discussão por conta de intervalo para café

Um homem, identificado como Marcelo Camilo, de 36 anos, foi morto por seu chefe durante o trabalho, nesta segunda-feira (6). O crime aconteceu em São Leopoldo (RS) e a motivação teria sido um desentendimento por conta do horário para o intervalo do café. As informações são do site G1.

A vítima chegou a um hospital local com ferimento no coração causado por duas perfurações e ainda sofreu três paradas cardíacas antes de morrer. O suspeito do crime teria fugido do local caminhando, não teve a identidade revelada e é atualmente considerado foragido pela polícia.





Imagens da câmera de segurança da empresa mostram a vítima saindo da sala com a mão no peito e cambaleando. O chefe teria determinado que os funcionários só poderiam tomar café durante um específico período e Camilo teria ido ao local para pedir uma mudança, o que gerou uma discussão.

De acordo com a polícia, o suspeito do crime ainda foi atrás da vítima, mas não prestou socorro. A cena teria chamado a atenção dos outros colegas que trabalhavam no setor e estavam no local.

A empresa emitiu uma nota lamentando a morte de Marcelo Camilo e disse que “está prestando toda assistência à família do funcionário, bem como colaborando com as autoridades para elucidar os fatos”.