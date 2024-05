RS: Força Aérea usa drone para localizar pessoas isoladas ou em situação de risco

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/05/2024 - 8:38 Para compartilhar:

A FAB (Força Aérea Brasileira) comunicou no domingo, 5, que passou a usar uma ARP (Aeronave Remotamente Pilotada), um tipo de drone, para localizar pessoas isoladas ou em situação de risco devido aos temporais que atingiram o Rio Grande do Sul.

De acordo com a FAB, os sobrevoos ocorreram na região da Quarta Colônia, que abrange nove municípios gaúchos. A força orienta as pessoas que, ao ouvirem ou verem a ARP, sinalizem ou façam marcações em alguma superfície para facilitar a identificação e envio de ajuda.

“A aeronave, normalmente, é usada em missões de apoio aos órgãos de segurança pública. Esta é, portanto, a primeira vez que será utilizada em missão de desastre natural”, completou.

O modelo do drone usado é um RQ-900 Hermes, fabricado pela empresa israelense Elbit Systems e pertence à BASM (Base Aérea de Santa Maria). O equipamento possibilita análises em tempo real e alta precisão da localização.

Os temporais passaram a atingir o Rio Grande do Sul na última semana de abril. De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, no domingo, 5, ao todo, 366 municípios registraram algum tipo de problema, 78 pessoas morreram, 105 encontram-se desaparecidas e 175 feridas.