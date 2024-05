RS: FAB e Correios pedem prioridade na doação de produtos de limpeza e higiene

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/05/2024 - 11:35 Para compartilhar:

A FAB (Força Aérea Brasileira), em coordenação com os Correios, anunciou na quinta-feira, 16, a suspensão temporária do recebimento de doações de água e roupas ao Rio Grande do Sul, pois há estoque suficiente para atender a demanda do estado gaúcho. Em contrapartida, pedem prioridade para o envio de produtos de limpeza e higiene.

A decisão começou a valer a partir desta sexta-feira, 17. Os Correios ainda anunciaram que não estão mais recebendo doações de roupas, mas seguem arrecadando água e outros tipos de produtos.

Para fazer as doações basta levar os itens a qualquer unidade dos Correios em todo o Brasil. No caso da FAB, as bases aéreas localizadas em Brasília, Guarulhos (SP) e Galeão (RJ) recebem as doações das 8h às 16h, de segunda-feira à sexta-feira.

Confira o que doar?

Materiais de higiene pessoal;

Materiais de limpeza;

Alimentos da cesta básica;

Ração para pets.