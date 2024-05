RS: empresária chora ao relatar roubo de R$ 2 mi em mercadorias em loja

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/05/2024 - 11:05 Para compartilhar:

Uma empresária utilizou o Instagram nesta quarta-feira, 15, para mostrar o estrago feito em sua loja, localizada em Arroio do Meio (RS), no Vale do Taquari, após o estabelecimento ser saqueado por criminosos durante a tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul. Marinez Hauenstein, que chora ao mostrar o estado de sua propriedade, alega que perdeu 20 mil mercadorias, totalizando um prejuízo de R$ 2 milhões.

A empresária possui cinco lojas no Rio Grande do Sul, em Cidade Estrela, Lajeado, Cruzeiro do Sul e duas em Arroio do Meio. Dentre os estabelecimentos, quatro foram afetados pelas enchentes que atingem o estado e um não sofreu com inundações, mas foi saqueado.

Confira o relato de Marinez Hauenstein:

“Olha o que fizeram na nossa loja de Arroio do Meio”, desabafa a empresária, enquanto chora. “Levaram tudo”, conta Marinez, acrescentando que até mesmo motocicletas de funcionárias, pias, geladeiras, freezers e computadores foram retirados do estabelecimento por criminosos.

No vídeo, a mulher relata que tinha montado uma padaria dentro do estabelecimento e todos os itens da nova estrutura foram roubados. Nas imagens, é possível notar o chão sujo do local. “Refrigerante e cerveja eles beberam aqui dentro”, exclama Marinez. “Mais de 20 mil itens, aproximadamente dois milhões em mercadorias dentro desta loja”, complementa a empresária.

“Se era pela comida e pela água que tinha aqui dentro, a gente ia dar com maior orgulho, mas é dar, não ser assaltado. Ia ser com a nossa autorização”, pontua a mulher, acrescentando que roubaram o bazar do estabelecimento.

Após o acontecido, a irmã de Marinez abriu uma arrecadação no site Vakinha para conseguir juntar a quantia de R$ 2 milhões e reconstruir a loja. De acordo com a descrição, a empresária, junto ao marido, começou a empreender há 20 anos. O casal tem três filhos.

Até o momento de publicação desta notícia, foram angariados R$ 17,2 mil.