RS: drone da FAB cai durante voo de apoio às vítimas das inundações

A FAB (Força Aérea Brasileira) informou nesta quarta-feira, 8, que uma ARP (Aeronave Remotamente Pilotada), um tipo de drone, colidiu com o solo em região desabitada na terça-feira, 7, durante uma missão de apoio aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

De acordo com a FAB, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) vai investigar os fatores contribuintes da ocorrência aeronáutica. O drone está sendo usado desde domingo, 5, para auxiliar na localização de pessoas que precisam de resgate.

O modelo do drone usado é um RQ-900 Hermes, fabricado pela empresa israelense Elbit Systems e pertence à BASM (Base Aérea de Santa Maria). O equipamento possibilita análises em tempo real e alta precisão da localização.

Base Aérea de Canoas vai receber voos comerciais

Com o fechamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que ficou inundado com a elevação do nível do Rio Guaíba, a FAB decidiu abrir a Base Aérea de Canoas (BACO) para operações de voos comerciais.

Conforme a instituição, as operações serão divididas em fases. Nesta quarta-feira, 8, e na quinta-feira, 9, a Base Aérea receberá apenas voos com donativos. Voos com passageiros gaúchos também estão previstos, mas sem data definida.

Mortes e desparecidos

Subiu para 100 o número de mortos registrados devido as enchentes no Rio Grande do Sul. Outros 4 óbitos estão em investigação e pelo menos 128 pessoas estão desaparecidas.

Os dados foram atualizados por meio do último boletim divulgado pela Defesa Civil, às 12h desta quarta-feira, 8. Há 66.761 cidadãos em abrigos, 163.720 estão desalojados e 372 feridos.

Agora são 417 municípios afetados pelas chuvas no estado, que impactaram 1.456.820 pessoas.