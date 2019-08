RS deve registrar colheita recorde de soja com 19,7 mi de t

São Paulo, 27 – O Rio Grande do Sul deve colher 33,269 milhões de toneladas de grãos na safra 2019/20, 1,811 milhão de toneladas a mais que a última temporada. Se confirmada, a produção dos quatro principais grãos do Estado – soja, milho, arroz e feijão – representará um crescimento de 5,76% ante o ciclo anterior, quando foram colhidos 31,457 milhões de toneladas.

A projeção, primeira estimativa da Emater/RS para as culturas de verão, foi apresentada nesta terça-feira, 27, na Expointer, em Esteio. Segundo a entidade, os dados foram coletados entre 22 de julho e 7 de agosto em todas as unidades da entidade no Estado.

O destaque da safra 2019/20 tende a ser a colheita de soja, que deve bater recorde de produção com 19,7 milhões de toneladas, 6,81% (ou 1,2 milhão de toneladas) a mais que o colhido na temporada passada. A área a ser ocupada com o grão deve ser de 5,956 milhões de hectares (1,93% maior do que na safra 2018/19), e a produtividade deve registrar um aumento de 4,31%, a partir de um rendimento médio inicial de 3.315 kg/ha.

A produção gaúcha de milho também deve registrar crescimento. De acordo com a Emater, o Estado deve colher 209,3 mil toneladas a mais em 2019/20 (+ 3,65%), no total de 5,948 milhões de toneladas. A área a ser ocupada com o grão deve ser de 771.578 hectares (1% maior do que na safra 2018/19), e a produtividade, de 7.710 kg/ha, aumento de 2,58%.

Quanto ao arroz, a produtividade média inicial será de 7.813 kg/ha, segundo a Emater. Se confirmado, o resultado ficará 5,31% acima do obtido ano passado. Já a área plantada projetada, de 961.377 hectares, é 2,03% menor que o ciclo e a produção, de 7,510 milhões de toneladas, 4,71% maior.

Para o feijão primeira safra a Emater aponta plantio de 36,02 mil hectares em 2019/20, 1,74% menos que em 2018/19. A produção deverá ser de 62,67 mil toneladas (+8,30%).

A área de milho silagem é estimada em 338.108 hectares (-0,56% ante 2018/19), com produção esperada de 12,527 milhões de toneladas na safra 2019/20 (-5,5% ante 2018/19).

