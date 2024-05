RS: Defesa Civil retira moradores de bairro com risco de deslizamento

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 24/05/2024 - 9:00 Para compartilhar:

Com a intensificação dos ventos litorâneos e a previsão de grandes volumes de chuva para esta sexta-feira (24), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul iniciou, na noite dessa quinta-feira (23), a evacuação do bairro Morro Toca dos Corvos, na cidade de Cruzeiro do Sul. A região está sob risco de deslizamento.

O local passou por vistoria, que resultou em relatório técnico do Grupo de Avaliação de Movimento de Massa do Rio Grande do Sul (Gamma) com indicação de risco de movimento de massa.

A ação de evacuação teve início às 23h e ainda está em andamento, com o apoio de agentes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura, Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e do Exército Brasileiro.

No estado, toda a região da Costa Doce, centro, vales, litoral norte, nordeste, noroeste, norte e região metropolitana de Porto Alegre estão em alerta para chuvas e ventos fortes com descarga elétrica. A orientação da Defesa Civil é de que a população nessas regiões busque áreas seguras e retire eletroeletrônicos da tomada durante os temporais, além de fechar bem portas e janelas.