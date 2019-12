RS começa a colher milho; plantio do cereal e da soja atinge 90% da área

São Paulo, 12 – A colheita de milho 2019/20 já começou no Rio Grande do Sul. Segundo a Emater, na regional de Santa Rosa, 1% da área cultivada com o grão foi colhida. Ainda assim, o plantio prossegue em outras áreas. Nesta quinta-feira (12), de acordo com a Emater, restava a semear 10% da área prevista, de 777.442 hectares.

“No geral, o desenvolvimento da cultura e o estado fitossanitário estão bons. As lavouras apresentam baixo índice de ataque de pragas e de incidência de doenças”, diz a Emater em relatório divulgado no fim da tarde desta quinta-feira. A entidade diz que 39% das lavouras implantadas estão na fase de desenvolvimento vegetativo, 22% em floração, 35% em enchimento de grãos e 4% em maturação.

O milho silagem também segue em desenvolvimento no Estado. Na regional da Emater/RS-Ascar de Frederico Westphalen, 10% das lavouras estão na fase de desenvolvimento vegetativo, 27% em floração, 60% em enchimento de grãos e 3% em maturação.

O plantio de soja também atinge 90% da área estimada no Estado, de 5.978.967 hectares. Das lavouras, 99% estão na fase de desenvolvimento vegetativo e 1% em floração. “Em aproximadamente 10% da área cultivada, as lavouras necessitam de aporte hídrico para regularizar a emergência. Em geral, o estande de plantas se apresenta desuniforme”, disse a Emater.

Conforme a análise, nas áreas implantadas no início de novembro o problema foi o elevado volume de precipitação, enquanto que nas implantadas entre o final de novembro e início de dezembro a limitação é a redução da umidade do solo em decorrência da ausência de precipitações. “Em pontos isolados, tem sido observada a morte de plantas devido ao estresse hídrico e a fatores como ataque de lagartas.”

O plantio da safra de arroz atinge 98% da área de 944.549 hectares. As lavouras estão 100% na fase de desenvolvimento vegetativo.