RS colheu 44,62% da área semeada de arroz em 2023/24, mostra Irga

São Paulo, 8 – O Rio Grande do Sul já colheu 44,62% da área de 900,2 mil hectares semeada com arroz na safra 2023/24, informou nesta segunda-feira, em nota, o Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga). Além disso, 7,4% das lavouras estão em estágio reprodutivo e 47% em fase de maturação.

No ano passado, neste mesmo período, aproximadamente 81% da área já estava colhida.

O Irga disse ainda que a Fronteira Oeste segue como a regional mais adiantada, com 58% dos trabalhos concluídos. Depois da Fronteira Oeste, vem a Planície Costeira Externa, com 52% da área colhida; a Planície Costeira Interna, com 51,74% da área já trabalhada; a Zona Sul, com 39,55%; a Campanha, com 36,4%, e a Central, com 31,62%.