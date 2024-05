RS chega a 460 cidades afetadas pelas enchentes; número de mortos se mantém em 151

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/05/2024 - 12:42 Para compartilhar:

O número de mortos no Rio Grande do Sul se manteve em 151, conforme o novo boletim divulgado pela Defesa Civil às 12h desta quinta-feira, 16. Até o momento, 460 municípios foram afetados pelas inundações causadas pelas fortes chuvas.

De acordo com o levantamento, 104 pessoas seguem desaparecidas. Além disso, 77.199 pessoas estão em abrigos, 538.167 desalojados e 806 feridos.

Situação dos rios

Segundo a Defesa Civil, o rio Jacuí ainda apresenta níveis elevados no delta do rio na confluência com o Guaíba. Já os rios Taquari e Caí estão mostrando uma diminuição significativa em seus níveis ao longo de seus percursos, já saindo das cotas de inundação nas estações à montante, mas persistindo na cheia na foz das respectivas bacias.

“Por outro lado, o rio dos Sinos e o rio Gravataí seguem em tendência de estabilidade para lento declínio, sendo que eles são, de certa forma, ‘represados’ pelos altos níveis do Guaíba”, informou o órgão.

O nível do Guaíba mostrou estabilidade, seguindo para um lento declínio na quarta-feira, 15, e com tendência de manter esse descenso constante a partir desta quinta-feira, 16.

“Atenta-se que o Guaíba deverá se manter em níveis elevados e com prolongamento da cheia durante toda essa semana”, ressalta a Defessa Civil.

Já a Lagoa dos Patos continua com níveis elevados e “deve-se observar novamente um comportamento de elevação conforme a descida da cheia para a região sul”.