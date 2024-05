RS: cavalo ilhado em telhado após inundação é resgatado e chega em terra firme

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/05/2024 - 12:18 Para compartilhar:

Equipes do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul e de São Paulo conseguiram resgatar nesta quinta-feira, 9, o cavalo que estava ilhada no telhado de uma casa em Canoas (RS). O “Caramelo”, como foi batizado o animal nas redes sociais, foi sedado e percorreu cerca de uma hora de bote até chegar em terra firme.

Segundo a GloboNews, os envolvidos no resgate estimam que o equino ficou cerca de cinco dias ilhado no local sem comida e sem água.

Após chegar em terra firme, o animal foi colocado dentro de um caminhão e encaminhado para o Hospital Veterinário da Ulbra, em Canoas (RS).

Na quarta-feira, 8, as imagens da TV Globo do equino no telhado de uma casa, após as fortes chuvas que atingiram o estado inundarem a cidade, mobilizaram o país.

Nas redes sociais, a primeira-dama, Janja Lula Silva, informou que militares do exército e veterinários acompanharam a operação. Durante o trajeto, Caramelo recebeu soro.

O resgate também foi comemorado pelo youtuber Felipe Neto, que desde a madrugada estava mobilizando equipes para socorrer o animal.