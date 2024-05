RS: cães seguem nadando após serem resgatados de inundação; veja vídeos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/05/2024 - 12:50 Para compartilhar:

O estado do Rio Grande do Sul é atingido por temporais desde a última semana de abril. Conforme o último boletim divulgado pela Defesa Civil, 148 pessoas morreram e diversos animais também foram afetados pelas inundações.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram voluntários e agentes resgatando animais de casas submersas. Porém, o “trauma” permanece com os animais. A influenciadora Di Leite divulgou uma gravação em suas redes sociais na qual mostra um cachorro movimentando as patas como se estivesse nadando no ar.

“Os animais também passam por traumas psicológicos. Alguns cães continuam nadando mesmo após serem resgatados. Já imaginou por quantas horas esses guerreiros ficaram nadando, sem entender nada do que está acontecendo? Que Deus livre as pessoas e animais desse trauma”, declarou ela.

Um outro vídeo, publicado por Raquel Cannavô, mostra um outro cachorro fazendo o mesmo movimento.

O “Jornal Razão” compartilhou por meio do X (antigo Twitter) um cão “abraçado” em uma das pernas de uma voluntária em um abrigo.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 538.545 pessoas estão desalojadas, 76.884 abrigadas, 124 desaparecidas, 806 feridas pelas fortes chuvas que atingem o estado e 11.002 animais resgatados.