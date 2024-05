RS: bebê que desapareceu após barco virar em enchente é encontrada morta

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/05/2024 - 8:38 Para compartilhar:

Gabrielli Silva, de 24 anos, relatou por meio de seu perfil no Instagram que uma de suas filhas gêmeas foi encontrada morta após cair do barco que resgatou a família de uma enchente, no dia 4 de maio. O caso ocorreu na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul.

“Agora eu não tenho uma palavra que possa descrever a minha dor, porque como vou viver faltando uma peça do meu quebra-cabeça?”, questionou. “A minha miss simpatia agora está no céu, sorrindo para Deus no colo dele”, acrescentou.

“Minha tão sonhada Agnes, a mamãe nunca, jamais, vai deixar você ser esquecida porque, onde eu puder, vou levar o seu nome junto a Deus”, escreveu Gabrielli.

Relembre o caso

A mulher e seus quatro filhos foram retirados da casa da família, que estava inundada. Em um determinado momento, a embarcação que levava cerca de 14 pessoas virou e uma das gêmeas caiu. Gabrielli não conseguiu ver se a bebê foi resgatada.

Em entrevista ao programa “Cidade Alerta”, da RecordTV, a mãe relatou que uma das pessoas que auxiliou no resgate afirmou que tinha salvado a bebê, mas, quando chegou a um ponto de abrigo, recebeu a informação de que a menina havia sido levada a um hospital, mas não soube para qual unidade de saúde.

A outra bebê teve três paradas cardíacas e precisou ser internada em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Outros filhos

Além das gêmeas, Gabrielli é mãe de uma menina, de sete anos, e de um menino, de dois.

No dia 8 de maio, a menina mais velha precisou ser levada a um hospital com febre, dores na barriga e na cabeça. Atualmente, a família está em um abrigo e não sabe como ficou a casa onde morava.